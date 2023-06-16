Instagram запустил каналы по аналогу Telegram — Finance.ua

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Instagram запустил каналы по аналогу Telegram

Технологии&Авто
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Instagram запустил каналы по аналогу Telegram
Instagram запустил каналы по аналогу Telegram
16 июня Инстаграм запустил новую функцию в Instagram — трансляционные каналы.
Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг.

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Каналы — это аналог групп в Telegram. Функция позволяет авторам отправлять сообщения непосредственно подписчикам, которые могут реагировать на них и голосовать в опросах, но не могут ответить напрямую.

Функционал

На каналах можно создавать сообщения с текстом, видео, голосовыми сообщениями. Автор может создать канал из своего почтового ящика в инстаграме. Подписчикам придет сообщение о присоединении к каналу.
В «Личных сообщениях» Instagram пользователи могут в разделе «Предлагаемые каналы» подобрать каналы, к которым они могут присоединиться. Instagram уверяет, что эти предложения основаны на «вашем интересе, взаимодействии с создателями и активности в Instagram». Каналы вещания также можно просто искать в разделе «Личные сообщения».
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Meta заявила, что тестирует подсказки с вопросами для подписчиков, а также специальную вкладку каналов в папке «Входящие». Компания также тестирует инструменты для создателей, включая установку даты и времени истечения срока действия канала, добавление модератора для помощи в управлении участниками и обмен ссылками или предварительным просмотром в «Историях».
Примечательно, что ранее в этом месяце Meta также запустила функцию «Каналы» в WhatsApp. Однако цель каналов в WhatsApp, впервые представленных избранным партнёрам в Колумбии и Сингапуре, заключалась в том, чтобы предоставить местным и глобальным властям и агентствам платформу для общения с людьми.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Мета
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