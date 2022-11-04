Instagram тестирует выпуск и продажу NFT — Finance.ua

Instagram тестирует выпуск и продажу NFT Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

Instagram тестирует выпуск и продажу NFT

Компания Meta сообщила, что приступила к тестированию механизмов выпуска и продажи NFT в Instagram — первой доступ к новым возможностям получит «небольшая группа авторов в США». Расширился также набор возможностей по демонстрации NFT-объектов на платформе.

Meta подготовила набор инструментов для работы с NFT — он позволит выпускать токены на блокчейне Polygon, чтобы затем продавать их либо в Instagram, либо вне платформы. Что же касается вывода приобретённых в других местах NFT-объектов в Instagram, то, как уточнили разработчики, к поддерживаемым блокчейнам Ethereum, Polygon и Flow добавилась сеть Solana. Кроме того, появилась подгрузка метаданных из маркетплейса OpenSea, как это сделано в Twitter.

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Компания активно изыскивает новые способы монетизации контента на её платформах. Была расширена доступность профессиональных инструментов, включая систему чаевых в виртуальной валюте Stars и систему «подарков» в Instagram, которые покупаются за Stars и отправляются авторам коротких роликов в разделе Reels. Все эти функции пока тестируются с участием некоторых авторов из США.

В прошлом году глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) заявил, что Meta больше не рассматривает платформу как приложение для обмена фотографиями — теперь это развлекательная площадка. Поэтому авторы должны иметь возможность зарабатывать деньги либо на рекламе, либо на продаже NFT и подарках от аудитории.

ТоНеТо По материалам:

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