Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине — Finance.ua

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Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине

Технологии&Авто
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Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине
Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине
Функции Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине — в течение следующих недель все видео длительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Instagram запустил Reels еще в 2020 году. Эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не на полную. В течение следующих недель все видео длительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels.
В 2018 году появился Instagram Music. Но был недоступен для украинских пользователей. Теперь мы можем добавлять музыку в сториз в несколько кликов из обширной музыкальной библиотеки Instagram", — пояснил министр.
По его словам, Минцифры более года вело переговоры с руководством Meta о запуске этих функций.
«Благодарю Meta за этот важный шаг и поддержку Украины. Надеюсь, скоро мы забудем и о проблемах с модерацией украинского контента», — резюмировал Федоров.
«Новые инструменты будут способствовать продвижению личных аккаунтов и созданию креативного контента. Это поможет еще качественнее и масштабнее освещать события в Украине, в частности для иностранных пользователей Facebook и Instagram», — добавили в Минцифры.
По материалам:
Економічна Правда
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