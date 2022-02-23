Instagram без предупреждений увеличил минимальный лимит экранного времени — Finance.ua

Недавно Instagram разрешил устанавливать ограничение по времени на использование платформы. Впрочем, без каких либо объяснений, фотоблог неожиданно решил увеличить минимальный лимит.
Если совсем недавно можно было установить ограничение в 15 минут на день, то сегодня минимальный лимит увеличился до 30 минут.
Еще в 2018 году компания Meta заявляла о своей ответственности, за то, как люди используют ее продукты.
«Речь не только о том, сколько времени люди проводят в Facebook и Instagram, но и о том, как они проводят это время. Наша ответственность — открыто говорить о том, как время, проведённое онлайн, действует на людей — и мы воспринимаем эту ответственность очень серьёзно», — отмечала компания.
Пока что неясно, продолжит ли Instagram и другие изменения в недавних нововведениях, впрочем, максимальный лимит ограничения — все так же составляет 3 часа.