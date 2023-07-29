Инсайдеры рассказали, сколько может стоить iPhone 15 Pro Max — Finance.ua

Инсайдеры рассказали, сколько может стоить iPhone 15 Pro Max Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Инсайдеры рассказали, сколько может стоить iPhone 15 Pro Max

По прогнозам британских аналитиков, будущие модели iPhone 15 Pro от Apple, вероятно, будут дороже текущих моделей. Такой телефон, вероятно, обойдется от 1199 до 1299 долларов США.

Об этом сообщает аналитик британского банка Barclays Тим Лонг, передает MacRumors

Цены на линейку iPhone 15

Согласно прогнозам эксперта, iPhone 15 Pro будет стоить на 100 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro, а iPhone 15 Pro Max — на 100−200 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro Max. Однако цены на стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся одинаковыми.

Тим Лонг считает, что цены на линейку iPhone 15 могут быть такими:

iPhone 15: 799 долларов США (без изменений)

iPhone 15 Plus: 899 долларов США (без изменений)

iPhone 15 Pro: до 1099 долларов США (против 999 долларов США сейчас)

iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов США (против 1099 долларов США сейчас)

Технические характеристики и внешний вид iPhone 15

iPhone 15 Pro Max будет иметь обновленный телеобъектив с технологией перископа, который обеспечивает 5−6-кратное увеличение без размытия по сравнению с 3-кратным у моделей iPhone 14 Pro. Ожидается, что эта функция не будет доступна на меньшем iPhone 15 Pro в этом году, что может способствовать большему росту цены на Pro Max.

Ожидается, что Apple анонсирует линейку iPhone 15 в сентябре, несмотря на сообщение о временной проблеме производства моделей Pro, связанной с дисплеем. Другие, по слухам, функции для моделей Pro включают порт USB-C, титановую раму, настраиваемую кнопку действия, более быстрый чип A17 Bionic, более тонкие рамки вокруг дисплея, поддержку Wi-Fi 6E, увеличенную оперативную память, обновленный чип Ultra Wideband и т. д.

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