Иностранные трейдеры закачали в украинские подземные хранилища 2,5 млрд куб. м газа — Finance.ua

Иностранные трейдеры закачали в украинские подземные хранилища 2,5 млрд куб. м газа Сегодня 07:49 — Энергетика

По состоянию на 3 ноября объем газа от иностранных трейдеров, воспользовавшихся услугой хранения газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), составляет 2,5 млрд куб. м.

Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики.

Согласно сообщению, за январь-октябрь 2023 года Оператор ГТС Украины транспортировал в Украину более 4,2 млрд кубометров природного газа из ЕС и Молдовы, что в три раза больше, чем было транспортировано за аналогичный период прошлого года (1,4 млрд куб. м).

При этом из объема транспортируемого газа в отечественных ПХГ хранится 2,5 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным компаниям.

По данным Оператора ГТС, основным направлением транспортировки природного газа было словацкое — оттуда поступило 42,7% от общих объемов.

Также природный газ поставлялся из Венгрии, Польши и Трансбалканского направления (из Румынии через Молдову).

«Южная ветвь украинской ГТС, которая является частью Трансбалканского коридора, в этом году активно использовалась для коммерческих поставок газа из Румынии. В основном по этому маршруту транспортировался газ по заказу иностранных трейдеров для хранения в Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство энергетики прогнозирует, что к началу зимы объем газа европейских трейдеров в украинских подземных хранилищах увеличится до 3 млрд куб. м.

Українські Новини По материалам:

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