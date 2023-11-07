Иностранные трейдеры закачали в украинские подземные хранилища 2,5 млрд куб. м газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иностранные трейдеры закачали в украинские подземные хранилища 2,5 млрд куб. м газа

Энергетика
43
По состоянию на 3 ноября объем газа от иностранных трейдеров, воспользовавшихся услугой хранения газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), составляет 2,5 млрд куб. м.
Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики.
Согласно сообщению, за январь-октябрь 2023 года Оператор ГТС Украины транспортировал в Украину более 4,2 млрд кубометров природного газа из ЕС и Молдовы, что в три раза больше, чем было транспортировано за аналогичный период прошлого года (1,4 млрд куб. м).
При этом из объема транспортируемого газа в отечественных ПХГ хранится 2,5 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным компаниям.
По данным Оператора ГТС, основным направлением транспортировки природного газа было словацкое — оттуда поступило 42,7% от общих объемов.
Также природный газ поставлялся из Венгрии, Польши и Трансбалканского направления (из Румынии через Молдову).
«Южная ветвь украинской ГТС, которая является частью Трансбалканского коридора, в этом году активно использовалась для коммерческих поставок газа из Румынии. В основном по этому маршруту транспортировался газ по заказу иностранных трейдеров для хранения в Украине», — говорится в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини, Министерство энергетики прогнозирует, что к началу зимы объем газа европейских трейдеров в украинских подземных хранилищах увеличится до 3 млрд куб. м.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.