Иностранные компании продолжают продавать бизнес в россии: кто уходит с рынка — Finance.ua

Иностранные компании продолжают продавать бизнес в россии: кто уходит с рынка Сегодня 18:39 — Фондовый рынок

Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, которые сворачивают сделки в рф, стремительно рос до середины марта, то в течение последних 4 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.

Об этом свидетельствует аналитика Киевской школы экономики.

Однако около 38,5% компаний уже заявили о выходе с рынка рф, но 39,9% все еще остаются присутствующими в стране, 16,3% выжидают и лишь 5,2% совершили полный выход.

В то же время, сложно не заметить влияние на экономику россии только 158 компаний, полностью вышедших из страны, поскольку в них работало 21,3% персонала, занятого в иностранных компаниях, а компаниям принадлежало около 12,8% активов, 19,1% капитала, инвестированного иностранными компаниями в страну. При этом только в прошлом году именно эти компании генерировали выручки в 41 млрд долл. или 13,9% от всей выручки и уплатили 3,2 млрд долл. налогов или 13,2% от общей суммы налогов, уплаченных наблюдаемыми компаниями.

Какие компании сейчас покидают рынок страны-оккупанта

Главными ньюсмейкерами декабря 2022 года стали автомобильные корпорации. В конце ноября Nissan продал свой завод в рф, а 13-14 декабря ассоциированные с Volkswagen компании MAN Truck&Bus SE и Scania AB продали ООО «МАН Трак энд Бас РУС» и ООО «Скания — Русь в пользу местных партнеров». До этого MAN и Scania занимали 12% рынка коммерческих автомобилей в россии.

8 декабря сделку по продаже некоторых активов закрыла шведская группа Volvo (она продала ООО «Вольво Финанс Восток», ООО «Вольво Компоненты» и другие). Одновременно компания Ferronordic, принадлежащая Volvo, продала ООО «Ферронордик машины», занимающееся промышленными и спецмашинами. У Volvo в рф еще остается пара юридических лиц.

Частично завершила выход и японская Mazda Motor, которая в середине декабря закрыла сделку по продаже российскому партнеру своей доли в совместном предприятии «Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус» (МСМР) во Владивостоке. У Mazda еще остается в собственности ООО «Мазда Моторс Рус».

Кроме производителей автомобилей, синхронный выход в декабре провели несколько производителей упаковки и полиграфии.

Так, Mayr-Melnhof Group сообщила о продаже принадлежащих ей российских предприятий MM Packaging по выпуску картонной упаковки — «ММ Полиграфоформления Пекеджинг» и «ММ Полиграфоформление Ротогравюр». Покупателем стала инвестиционная компания Granelle. Сумма сделки, одобренной государственными органами, составила 134 млн евро.

Компания Amcor объявила о завершении продаж своих трех заводов в россии российскому инвестору HS Investments после получения всех необходимых регуляторных разрешений и денежных поступлений. Стоимость компенсации без наличных и долгов составляет 370 миллионов евро.

В декабре завершили продажу активов еще несколько представителей западных бизнесов. Так, американский производитель строительных материалов Owens Corning продал российские активы структуре ДК «Росатом» Umatex.

Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group продал долю в ООО «Восток Ойл», которое реализует один из крупнейших проектов «Роснефти» на севере Красноярского края России. Также израильский военный производитель Plasan продал российскую дочь ООО Орион Композит, которая занималась техподдержкой.

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