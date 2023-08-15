Иностранные клиенты уменьшают количество заказов: штат крупнейших IT-компаний Украины сократился на 6000 человек — Finance.ua

Иностранные клиенты уменьшают количество заказов: штат крупнейших IT-компаний Украины сократился на 6000 человек Сегодня 10:07 — Фондовый рынок

Иностранные клиенты уменьшают количество заказов: штат крупнейших IT-компаний Украины сократился на 6000 человек

За первые полгода 2023-го количество сотрудников в топ-50 IT-компаний Украины сократилось на 6,6% или на 6100 человек. Большинство участников рынка не планируют нанимать более 50−200 человек в следующие полгода.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

Крупнейшей IT-компанией Украины по количеству сотрудников остается EPAM — 10 230 человек, что на 1145 человек меньше, чем полгода назад. Компания также возглавляет список наиболее сократившихся в январе-июне.

На втором месте в рейтинге топ-50 — SoftServe: около 8300 человек (-1124). В тройке лидеров остается GlobalLogic — около 6500 (-375 работников за полгода).

Общее количество сотрудников 50 крупнейших IT-компаний Украины по состоянию на июль 2023 года составляет 86,3 тыс. человек против 92,4 тыс. зимой.

Причинами сокращения участники рынка называют то, что иностранные заказчики более сдержанно размещают ІТ-проекты в Украине из-за военных рисков. Таким образом, количество проектов уменьшается, как и объемы найма новых специалистов. Также среди факторов — продолжающаяся релокация и развитие за рубежом.

Положительную динамику прироста в первом полугодии сохранили 15 компаний из 50 (из них 8 — продуктовые). Только три компании выросли более чем на 100 человек. Лидер роста — Netpeak Group (+216 специалистов за первое полугодие).

В то же время, больше всего специалистов потеряла, после EPAM и SoftServe, компания GR8 Tech — 808, до 750 человек в штате.

Планы по расширению на следующее полугодие у компаний сдержанные. 20 бизнесов примут 50−200 новых сотрудников. Только два — хотят вырасти на 200−500 человек. Еще 12 компаний вовсе не планируют нанимать персонал, а в одной — пройдут сокращения.

Справка Finance.ua:

до полномасштабного вторжения, с февраля по сентябрь 2021 года, ІТ-вакансий было больше, чем кандидатов на Djinni. Был «сладкий» период для разработчиков. Кандидатам все писали, они получали предложения пачками, могли найти себе работу за один день и менять каждые полгода. Пока же кандидатов в 9 раз больше, чем вакансий;

главными рынками для Украины остаются США и Великобритания, в частности, их компании часто выступают налоговыми резидентами Мальты и Кипра, занимающими ведущие позиции по экспорту ІТ-услуг.



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УБР По материалам:

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