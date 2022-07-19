«Инновационный» вагоностроительный завод в россии продлил трехмесячный простой — Finance.ua

«Инновационный» вагоностроительный завод в россии продлил трехмесячный простой Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

Тихвинский вагоностроительный завод в российской федерации, входящий в холдинг «ОВК», продлил простой до конца июля.

Об этом сообщает ЦТС

С приказом о продлении периода простоя работников предприятия ознакомили в конце прошлой недели. Сам документ был подписан управляющим директором завода 14 июля.

Завод планировал возобновить работу 18 июля.

Тихвинский вагоностроительный завод пошел в первый в истории предприятия простой в начале мая. Завод называют «одним из самых современных предприятий» в россии. Его связывают с президентом страны путиным. Он неоднократно посещал предприятие, в частности, во время открытия в 2012 году.

На заводе производят так называемые инновационные вагоны (с повышенной нагрузкой на ось). Их выпуск в россии сейчас затруднен из-за ухода с рынка европейских и американских производителей подшипников вследствие масштабной агрессии россии против Украины.

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Економічна Правда По материалам:

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