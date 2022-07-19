«Инновационный» вагоностроительный завод в россии продлил трехмесячный простой — Finance.ua
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«Инновационный» вагоностроительный завод в россии продлил трехмесячный простой

Фондовый рынок
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Тихвинский вагоностроительный завод в российской федерации, входящий в холдинг «ОВК», продлил простой до конца июля.
Об этом сообщает ЦТС.
С приказом о продлении периода простоя работников предприятия ознакомили в конце прошлой недели. Сам документ был подписан управляющим директором завода 14 июля.
Завод планировал возобновить работу 18 июля.
Тихвинский вагоностроительный завод пошел в первый в истории предприятия простой в начале мая. Завод называют «одним из самых современных предприятий» в россии. Его связывают с президентом страны путиным. Он неоднократно посещал предприятие, в частности, во время открытия в 2012 году.
На заводе производят так называемые инновационные вагоны (с повышенной нагрузкой на ось). Их выпуск в россии сейчас затруднен из-за ухода с рынка европейских и американских производителей подшипников вследствие масштабной агрессии россии против Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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