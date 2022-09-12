Инновационные батареи BMW сделают электрокары дешевле и на треть увеличат их запас хода — Finance.ua
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Инновационные батареи BMW сделают электрокары дешевле и на треть увеличат их запас хода

Технологии&Авто
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Инновационные батареи BMW сделают электрокары дешевле и на треть увеличат их запас хода
Инновационные батареи BMW сделают электрокары дешевле и на треть увеличат их запас хода
BMW анонсировало новое поколение аккумуляторных батарей. С 2025 года они будут устанавливаться на серийные электромобили немецкой марки.
Об этом сообщает официальный сайт BMW.
Батареи BMW состоят из инновационных утолщенных аккумуляторов диаметром 46 мм (кстати, такой же размер и у новейших аккумуляторов Tesla 4680). Ячейки предлагают в двух вариантах по высоте, что позволяет использовать их в авто разных классов и размеров.
Изменился не только размер аккумуляторов, но и их состав. В конструкции стало больше никеля и кремния и меньше кобальта. Это позволило повысить плотность на 20%.
У электромобилей с такими батареями запас хода будет на 30% больше. Кроме того, на 30% сократится время зарядки электрокара, а сами батареи станут на 50% дешевле.
Аккумуляторы BMW будут выпускаться на новых крупных предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае. Ими планируют оснащать электрические седаны и кроссоверы семейства Neue Klasse. Первым такую батарею получит BMW 3 Series нового поколения, которое будет предложено в электрическом исполнении. Его запас хода составит около 700 км.
По материалам:
Фокус
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