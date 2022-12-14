Инновационно, но не практично: дальнобойщики раскритиковали электрогрузовик Tesla Semi — Finance.ua

Инновационно, но не практично: дальнобойщики раскритиковали электрогрузовик Tesla Semi Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Водители грузовиков не в восторге от новой Tesla Semi. Их не устраивают компоновка салона, невозможность открыть окна и отсутствие спального места.

Фото: Tesla

Новая Tesla Semi — революционный грузовой автомобиль, однако он впечатляет далеко не всех. Профессиональные дальнобойщики критикуют электрокар. К примеру, о недостатках Semi рассказал в Twitter польский блоггер и водитель грузовика Томаш Орынский.

Орынский поставил под сомнение утверждение инженеров Tesla, что одноместная кабина Semi построена вокруг водителя, и считает ее инновационную компоновку очень непрактичной. Расположенное по центру водительское кресло ухудшает обзорность, поскольку не позволяет чувствовать габариты широкого авто. Это особенно опасно на узких дорогах.

К тому же дальнобойщику придется чаще покидать свое место. Дело в том, что окна Tesla Semi 2023 не открываются, а дверь расположена за сиденьем. То есть, чтобы предъявить документы или оплатить картой движение по трассе, необходимо выходить из авто. К тому же нужно пройтись по салону, а это значит, что на полу будет собираться больше грязи зимой или в дождь.

Наклоненное лобовое стекло электромобиля способствует хорошей аэродинамике, но наверняка оно будет бликовать. А зимой на стоянке на нем будет собираться снег и придется счищать его длинной щеткой. Зеркала заднего вида также неудобно чистить, они далеко вынесены, а окна опять-таки не открываются.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.