Инновационно, но не практично: дальнобойщики раскритиковали электрогрузовик Tesla Semi — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инновационно, но не практично: дальнобойщики раскритиковали электрогрузовик Tesla Semi

Технологии&Авто
23
Водители грузовиков не в восторге от новой Tesla Semi. Их не устраивают компоновка салона, невозможность открыть окна и отсутствие спального места.
Инновационно, но не практично: дальнобойщики раскритиковали электрогрузовик Tesla Semi
Фото: Tesla
Новая Tesla Semi — революционный грузовой автомобиль, однако он впечатляет далеко не всех. Профессиональные дальнобойщики критикуют электрокар. К примеру, о недостатках Semi рассказал в Twitter польский блоггер и водитель грузовика Томаш Орынский.
Орынский поставил под сомнение утверждение инженеров Tesla, что одноместная кабина Semi построена вокруг водителя, и считает ее инновационную компоновку очень непрактичной. Расположенное по центру водительское кресло ухудшает обзорность, поскольку не позволяет чувствовать габариты широкого авто. Это особенно опасно на узких дорогах.
К тому же дальнобойщику придется чаще покидать свое место. Дело в том, что окна Tesla Semi 2023 не открываются, а дверь расположена за сиденьем. То есть, чтобы предъявить документы или оплатить картой движение по трассе, необходимо выходить из авто. К тому же нужно пройтись по салону, а это значит, что на полу будет собираться больше грязи зимой или в дождь.
Наклоненное лобовое стекло электромобиля способствует хорошей аэродинамике, но наверняка оно будет бликовать. А зимой на стоянке на нем будет собираться снег и придется счищать его длинной щеткой. Зеркала заднего вида также неудобно чистить, они далеко вынесены, а окна опять-таки не открываются.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.