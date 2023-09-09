Инициатива на миллиарды гривен: малые фермеры смогут присоединиться к государственным закупкам — Finance.ua
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Инициатива на миллиарды гривен: малые фермеры смогут присоединиться к государственным закупкам

Аграрный рынок
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Инициативу, которая позволит мелким фермерам интегрироваться в мелкие закупки, предложил народный депутат Украины, член Комитета по аграрной и земельной политике Сергей Лабазюк.
По его словам, сейчас малые фермеры продают свой товар либо через посредников, либо в розницу. Такая схема снижает доходы аграриев — зарабатывают посредники. Однако в то же время есть мелкие объекты коммунальной собственности, госпредприятия, которые могли бы покупать продукцию у фермеров напрямую.
К примеру, есть СФГ Сидоренко, который с родными засадил 20 га картофеля, моркови и т. д. Довоенная урожайность была в пределах до 9 тонн. с 1 га. С учетом брака, овощехранилищ и других аспектов он может предложить 170 тонн. овощей в год, с учетом сезонности. Предположим, 100 тонн из них — картофель. При стоимости группы в районе 7 грн/кг СФХ может заработать до 700 тыс. грн. Но еще нужно все это продать. Фермер может искать мелких покупателей и продавать мешки. Может — большим объемом на оптовом рынке и т. д. Затем этот картофель перепродаст посредник по цене на 30−40% выше. И если государство захочет купить его на закупке, цену будут предлагать такие же посредники.
«Чтобы дать прямые ресурсы фермеру и сэкономить на закупке качественных продуктов за государственный счет, мы предлагаем следующую схему: фермеры, желающие подать заявку на участие в закупках, регистрируются в Государственном аграрном реестре и подают соответствующую заявку. Далее эта информация через систему посылается на площадки Prozorro. После заказчик, по желанию, может воспользоваться этим механизмом и нажать кнопку «уведомить участников ГАР о закупке», — объясняет Сергей Лабазюк.
Народный депутат подчеркнул, что инициатива уже активно обсуждается с экспертами Минагрополитики и Минэкономики.
«Уверен, что совместно нам удастся этот механизм окончательно сформировать и реализовать. Его воплощение уже в течение года может принести фермерам на местах миллиарды гривен дополнительных средств, не привлекая ресурсы из бюджета», — подытожил Лабазюк.
По материалам:
УНІАН
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