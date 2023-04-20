Инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1% — Finance.ua

Инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1% Сегодня 09:12 — Мир

Инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1%

Уровень инфляции в Великобритании в марте остался на высоком уровне, выраженном двузначным числом. Это стало еще одним неожиданно высоким показателем, который усугубит аргументацию в пользу дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, индекс потребительских цен вырос на 10,1% в годовом исчислении, что было обусловлено сильнейшим ростом цен на продукты за последние 4 десятилетия.

Экономисты ждали замедления инфляции до 9,8%.

Отмечается, что инфляция в 10,1% обусловлена сильнейшим ростом цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки более чем за 45 лет — в марте они подорожали в годовом исчислении на 19,1%, что стало самым высоким показателем с 1977 года.

По данным ONS, рекордным оказался рост цен на хлеб, горячие напитки, шоколад и кондитерские изделия.

При этом цены на товары, в том числе одежду и обувь, выросли на 12,7%. Рост цен в сфере ЖКХ достиг 11,6%, в ресторанах и гостиницах — 11,3%.

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Замедлению инфляции способствовало снижение цен на транспорте с 3,1% в феврале до 1% в марте, что объясняется снижением цен на моторное топливо: в марте они упали на 5,9% по сравнению с ростом на 4,6% в феврале.

«Основными факторами снижения были цены на моторное топливо и стоимость мазута, которые упали после резкого роста в то же самое время прошлого года», — пояснил главный экономист ONS Грант Фитцнер.

«Однако это было частично компенсировано стремительно растущей стоимостью продуктов питания, а инфляция цен на хлеб и крупы находится на рекордно высоком уровне», — добавил эксперт.

Высокая инфляция делает «весьма вероятным» повышение ставки Банком Англии 11 мая еще на 0,25 п.п., считают в JP Morgan.

«Банк Англии все еще далек от того, чтобы чувствовать себя комфортно, понимая, что ценовое давление находится под контролем», — пишет агентство.

«Цены продолжают расти угрожающими темпами», — заявил руководитель отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхарьер.

В то же время он отметил, что затраты производителей выросли в марте на 7,6%, резко снизившись с 12,8% месяцем ранее, а это «указывает на то, что пик роста цен на факторы производства, возможно, пройден».

Економічна Правда По материалам:

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