Инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1% — Finance.ua

Инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1%
Уровень инфляции в Великобритании в марте остался на высоком уровне, выраженном двузначным числом. Это стало еще одним неожиданно высоким показателем, который усугубит аргументацию в пользу дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, индекс потребительских цен вырос на 10,1% в годовом исчислении, что было обусловлено сильнейшим ростом цен на продукты за последние 4 десятилетия.
Экономисты ждали замедления инфляции до 9,8%.
Отмечается, что инфляция в 10,1% обусловлена сильнейшим ростом цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки более чем за 45 лет — в марте они подорожали в годовом исчислении на 19,1%, что стало самым высоким показателем с 1977 года.
По данным ONS, рекордным оказался рост цен на хлеб, горячие напитки, шоколад и кондитерские изделия.
При этом цены на товары, в том числе одежду и обувь, выросли на 12,7%. Рост цен в сфере ЖКХ достиг 11,6%, в ресторанах и гостиницах — 11,3%.
Замедлению инфляции способствовало снижение цен на транспорте с 3,1% в феврале до 1% в марте, что объясняется снижением цен на моторное топливо: в марте они упали на 5,9% по сравнению с ростом на 4,6% в феврале.
«Основными факторами снижения были цены на моторное топливо и стоимость мазута, которые упали после резкого роста в то же самое время прошлого года», — пояснил главный экономист ONS Грант Фитцнер.
«Однако это было частично компенсировано стремительно растущей стоимостью продуктов питания, а инфляция цен на хлеб и крупы находится на рекордно высоком уровне», — добавил эксперт.
Высокая инфляция делает «весьма вероятным» повышение ставки Банком Англии 11 мая еще на 0,25 п.п., считают в JP Morgan.
«Банк Англии все еще далек от того, чтобы чувствовать себя комфортно, понимая, что ценовое давление находится под контролем», — пишет агентство.
«Цены продолжают расти угрожающими темпами», — заявил руководитель отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхарьер.
В то же время он отметил, что затраты производителей выросли в марте на 7,6%, резко снизившись с 12,8% месяцем ранее, а это «указывает на то, что пик роста цен на факторы производства, возможно, пройден».
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