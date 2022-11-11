Инфляция в Украине за октябрь выросла до 2,5% — Госстат — Finance.ua
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Инфляция в Украине за октябрь выросла до 2,5% — Госстат

Казна и Политика
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В октябре 2022 года потребительские цены повысились на 2,5%. По сравнению с октябрем 2021 года в октябре 2022 года потребительские цены повысились на 26,6%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре повысились на 4,2%, одежду и обувь — на 1,9%, жилищно-коммунальные услуги — на 0,3%, услуги, связанные со здравоохранением — на 1,2%, на образование — на 0,2%.
На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%.
Больше всего подорожали яйца (на 60,5%). На 11,3-2,3% выросли цены на сало, овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло, молоко. В то же время, на 4,8% подешевели продукты переработки зерновых.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия — на 1,0%, алкогольные напитки — на 0,8%.
Одежда и обувь подорожали на 1,9%, в том числе обувь — на 2,1%, одежда — на 1,7%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% произошел в первую очередь за счет удорожания услуг больниц на 1,8% и амбулаторных услуг — на 1,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания транспортных средств на 1,5%. В то же время, на 5,1% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
По материалам:
Українські Новини
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