Инфляция в Украине в марте выросла до 4,5%, в годовом исчислении — до 13,7% — Госстат

Сегодня 09:31 — Личные финансы

Рост потребительских цен в Украине в марте 2022 года ускорился до 4,5% с 1,6% в феврале, 1,3% — в январе и 0,6% — в декабре.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В марте прошлого года инфляция составила 1,7%, поэтому в годовом исчислении по итогам марта этого года она выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% — по итогам января, отметило ведомство.

Базовая инфляция за прошлый месяц также подскочила до 3,8% с 1% в феврале и 0,1% — в январе. С учетом 1,7% в марте 2021 года в годовом исчислении она увеличилась до 10,5% с 8,2% по итогам февраля и 7,6% — по итогам января.

С начала этого года за первый квартал инфляция составила 7,6%, а базовая — 4,9%, уточнил Госстат.

Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко в интервью «Экономической правде», оценивал инфляцию в марте на уровне 2,1%, в годовом исчислении — 11,1%, а базовую — 8,5%, отмечая, что отклонение от довоенного прогноза (соответственно 9,2% и 8,2%) — умеренные.

Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году, а базовая — до 7,9% против 4,5% годом ранее.

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