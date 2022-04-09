Рост потребительских цен в Украине в марте 2022 года ускорился до 4,5% с 1,6% в феврале, 1,3% — в январе и 0,6% — в декабре.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В марте прошлого года инфляция составила 1,7%, поэтому в годовом исчислении по итогам марта этого года она выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% — по итогам января, отметило ведомство.
Базовая инфляция за прошлый месяц также подскочила до 3,8% с 1% в феврале и 0,1% — в январе. С учетом 1,7% в марте 2021 года в годовом исчислении она увеличилась до 10,5% с 8,2% по итогам февраля и 7,6% — по итогам января.
С начала этого года за первый квартал инфляция составила 7,6%, а базовая — 4,9%, уточнил Госстат.
Нацбанк Украины, как сообщил его глава Кирилл Шевченко в интервью «Экономической правде», оценивал инфляцию в марте на уровне 2,1%, в годовом исчислении — 11,1%, а базовую — 8,5%, отмечая, что отклонение от довоенного прогноза (соответственно 9,2% и 8,2%) — умеренные.