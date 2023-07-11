Инфляция в Украине в июне выросла до 0,8%, в годовом исчислении упала до 12,8% - Госстат — Finance.ua

Инфляция в Украине в июне выросла до 0,8%, в годовом исчислении упала до 12,8% - Госстат Сегодня 10:15 — Личные финансы

Инфляция в Украине в июне выросла до 0,8%, в годовом исчислении упала до 12,8% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в июне 2023 г. ускорился до 0,8% с 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В то же время в июне-2022 была зафиксирована инфляция 3,1%, поэтому в годовом измерении по итогам июня-2023 года она снизилась до 12,8% с 15,3% по итогам мая, 17,9% - по итогам апреля, 21, 3% - по итогам марта, 24,9% - по итогам февраля и 26,6% - по итогам 2022 года.

Кроме того, Госстат в июне зафиксировал базовую дефляцию — 0,1% после того, как в мае базовая инфляция снизилась до 0,3% с 0,5% в апреле.

С учетом того, что в июне-2022 базовая инфляция составила 1,6%, в годовом исчислении она по итогам июня-2023 года также снизилась до 14,0% с 15,9% по итогам мая, 17,2% - по итогам апреля, 20,1% - по итогам марта, 23,3% - по итогам февраля и 22,6% по итогам 2022 года.

С начала года инфляция в стране составила 4,6%, базовая — 3,2%, уточнил Госстат.

Справка Finance.ua:

В апреле Нацбанк Украины улучшил прогноз инфляции на этот год с 18,7% до 14,8%, в том числе по итогам второго квартала полугодия он ожидал ее снижения до 14,5%.

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