Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 8,6% после дефляции 1,4% в августе — Госстат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 8,6% после дефляции 1,4% в августе — Госстат

Личные финансы
11
Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 8,6% после дефляции 1,4% в августе — Госстат
Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 8,6% после дефляции 1,4% в августе — Госстат
Потребительские цены в Украине в августе 2023 года снизились на 1,4% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,8% в июне.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В августе-2022 была зафиксирована инфляция 1,1%, поэтому в годовом измерении по итогам августа-2023 она снизилась до 8,6% с 11,3% по итогам июля и 12,8% по итогам июня.
Читайте также
Кроме того, Госстат в августе второй месяц подряд зафиксировал базовую инфляцию на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне.
С учетом того, что в августе-2022 базовая инфляция составляла 2,1%, в годовом исчислении по итогам августа-2023 она также снизилась до 10,0% с 12,3% по итогам июля и 13,7% по итогам июня.
С начала текущего года инфляция в стране составила 2,5%, базовая — 3,2%, уточнил Госстат.

Справка Finance.ua:

  • в конце июля Нацбанк Украины снова улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8 до 10,6%;
  • в 2022 году инфляция выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция — до 22,6% с 7,9%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.