Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 8,6% после дефляции 1,4% в августе — Госстат Сегодня 16:18 — Личные финансы

Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 8,6% после дефляции 1,4% в августе — Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2023 года снизились на 1,4% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,8% в июне.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В августе-2022 была зафиксирована инфляция 1,1%, поэтому в годовом измерении по итогам августа-2023 она снизилась до 8,6% с 11,3% по итогам июля и 12,8% по итогам июня.

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Кроме того, Госстат в августе второй месяц подряд зафиксировал базовую инфляцию на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне.

С учетом того, что в августе-2022 базовая инфляция составляла 2,1%, в годовом исчислении по итогам августа-2023 она также снизилась до 10,0% с 12,3% по итогам июля и 13,7% по итогам июня.

С начала текущего года инфляция в стране составила 2,5%, базовая — 3,2%, уточнил Госстат.

Справка Finance.ua:

в конце июля Нацбанк Украины снова улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8 до 10,6%;

в 2022 году инфляция выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция — до 22,6% с 7,9%.

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