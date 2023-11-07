Инфляция в Украине продолжает замедляться: НБУ — Finance.ua
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Инфляция в Украине продолжает замедляться: НБУ

Казна и Политика
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Потребительская инфляция в Украине в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом исчислении. На это повлияло несколько факторов, часть из которых — временные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 25 октября, во время которого было поддержано снизить учетную ставку с 20 до 16%.
По оценкам НБУ, замедление инфляции продолжалось и в октябре.
«Такая ценовая динамика обусловливалась рядом факторов, некоторые из которых носят временный характер. Хорошие урожаи и, соответственно, увеличение предложения продуктов питания способствовали существенному снижению продовольственной инфляции. Фиксация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги сдерживала рост административных цен», — говорится в сообщении.
Снизить фундаментальное инфляционное давление позволили меры НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка. Это тормозило подорожание широкого спектра товаров со значительной долей импорта в себестоимости и способствовало улучшению ожиданий, отметили в НБУ.

Прогноз по инфляции

Напомним, Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.
В дальнейшем влияние этого фактора будет постепенно исчерпываться, что вместе с низкой базой сравнения для стоимости продовольствия и сохранением давления на расходы бизнеса со стороны зарплат и энергоносителей приведет к определенному ускорению инфляции — до 9,8% по итогам 2024 года.
В 2025 году темпы роста потребительских цен замедлятся до 6% на фоне уменьшения рисков безопасности, что позволит бизнесу постепенно наладить логистику и производство. В то же время давление на цены будет сохраняться из-за диспропорций на рынке труда, увеличения потребительского спроса и роста административных тарифов.
По материалам:
РБК-Україна
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