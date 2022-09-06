Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80% — Finance.ua
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Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80%

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Потребительские цены в Турции выросли более чем на 80% в августе — инфляция ускоряется на фоне надежд турецких политиков, что стремительный рост цен начнет замедляться после пика осенью.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на статистическое агентство Турции.
Так, в августе индекс потребительских цен вырос на 80,2% в годовом измерении — это самый высокий показатель почти за два десятилетия правления президента Реджепа Таипа Эрдогана.
Правительство страны настаивает на том, что инфляция станет падать в последние месяцы 2022 года, хотя чиновники повысили свой прогноз на конец года до 65%.
Министр финансов страны Нуреддин Небати заявил, что до конца 2023 года учетная ставка будет составлять 25%. Турецкие чиновники надеются, что охлаждение инфляции поможет переизбранию Эрдогана на выборах, запланированных на июнь следующего года.
Однако до обнародования данных в понедельник американский инвестиционный банк Goldman Sachs предупреждал, что инфляционная динамика Турции «тревожна», и предполагал, что инфляция превысит 90% в октябре и ноябре, а затем упадет до 75%.
По материалам:
Економічна Правда
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