Инфляция в США замедлилась до 7,7% в октябре — Finance.ua
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Инфляция в США замедлилась до 7,7% в октябре

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Цены на товары и услуги в США в октябре выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это признак того, что инфляция начинает замедляться после достижения самых высоких за последние десятилетия показателей.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Бюро трудовой статистики США.
Так, в годовом исчислении индекс потребительских цен показал рост на 7,7%, что на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с сентябрем, когда показатель достиг 8,2%.
Октябрьский показатель инфляции — самый низкий с января (7,5%).
Наряду с незначительным замедлением общей инфляции, базовая инфляция, исключающая волатильные энергетический и продовольственный сектора, также продемонстрировала небольшое замедление, достигнув 6,3%, что на 0,3% больше, чем в прошлом месяце.
Хотя октябрьский показатель инфляции несколько ниже, чем ожидали аналитики, он все еще гораздо выше целевого уровня в 2%, которого пытается достичь Федеральная резервная система США.
ФРС во главе с Джеромом Пауэллом в целях сдерживания инфляции повышает процентные ставки с марта после того, как в начале пандемии ставки были неподвижными.
По материалам:
Економічна Правда
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