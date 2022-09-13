Инфляция в США превысила прогнозы: ФРС может снова повысить ставки — Finance.ua

Инфляция в США превысила прогнозы: ФРС может снова повысить ставки Сегодня 18:39 — Мир

Инфляция в США превысила прогнозы: ФРС может снова повысить ставки

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах в августе вырос на 0,1%, хотя экономисты ожидали его сокращения на 0,1% — ожидается, что Федрезерв в третий раз повысит ставки на 75 базисных пунктов.

Цены в августе возобновили рост после того, как остались постоянными по итогам июля. В годовом исчислении инфляция составила 8,3% в августе, несколько замедлившись.

Базовая инфляция, исключающая цены на нестабильные продовольственные и энергетические компоненты, выросла на 0,6% по сравнению с июлем и на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Все показатели августа превысили предварительные прогнозы экономистов. Цены на проживание, питание и медицинское обслуживание внесли наибольший вклад в рост цен.

После обнародования данных доходность казначейских облигаций резко возросла, в то время как фьючерсы на индекс S&P 500 снизились, а доллар вырос. Трейдеры ожидают, что ФРС повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов для реагирования на уровень инфляции.

Расходы на продукты питания выросли на 11,4% по сравнению с прошлым годом, больше всего с 1979 года. Цены на электроэнергию выросли на 15,8%, больше всего с 1981 года.

В то же время цены на бензин в августе упали на 10,6%, что стало самым большим месячным падением за более чем два года.

Економічна Правда По материалам:

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