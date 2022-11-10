Инфляция в россии достигнет 13,4% — Bloomberg — Finance.ua
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Инфляция в россии достигнет 13,4% — Bloomberg

Мир
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Инфляция в россии достигнет 13,4% — Bloomberg
Инфляция в россии достигнет 13,4% — Bloomberg
В октябре инфляция в россии достигла самого низкого уровня с начала вторжения в Украину, хотя риски растут после частичной мобилизации, объявленной кремлем.
Bloomberg прогнозирует рост цен на 13,4% до декабря, что станет одним из самых высоких показателей на конец года за 20 лет.
Мобилизация вместе с еще большим оттоком мужчин за границу нарушает и без того слабый потребительский спрос, побуждая домохозяйства откладывать расходы.
Годовая инфляция замедлилась ниже 13% в октябре по сравнению с пиковым значением почти 18% в апреле.
Но призыв 300 000 мужчин, вероятнее всего, усугубит нехватку рабочей силы. Это представляет угрозу для цен, на что Центральный банк россии обратил внимание в конце прошлого месяца, поскольку впервые после нападения на Украину сохранил процентные ставки.
Центральный банк рф теперь ожидает, что инфляция в этом году будет на уровне 12-13% и достигнет 5-7% в конце 2023 года.
Bloomberg Economics прогнозирует рост цен на 13,4% до декабря, что станет одним из самых высоких показателей на конец года за два десятилетия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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