Инфляция в россии достигнет 13,4% — Bloomberg Сегодня 10:32 — Мир

Инфляция в россии достигнет 13,4% — Bloomberg

В октябре инфляция в россии достигла самого низкого уровня с начала вторжения в Украину, хотя риски растут после частичной мобилизации, объявленной кремлем.

Bloomberg прогнозирует рост цен на 13,4% до декабря, что станет одним из самых высоких показателей на конец года за 20 лет.

Мобилизация вместе с еще большим оттоком мужчин за границу нарушает и без того слабый потребительский спрос, побуждая домохозяйства откладывать расходы.

Годовая инфляция замедлилась ниже 13% в октябре по сравнению с пиковым значением почти 18% в апреле.

Но призыв 300 000 мужчин, вероятнее всего, усугубит нехватку рабочей силы. Это представляет угрозу для цен, на что Центральный банк россии обратил внимание в конце прошлого месяца, поскольку впервые после нападения на Украину сохранил процентные ставки.

Центральный банк рф теперь ожидает, что инфляция в этом году будет на уровне 12-13% и достигнет 5-7% в конце 2023 года.

Bloomberg Economics прогнозирует рост цен на 13,4% до декабря, что станет одним из самых высоких показателей на конец года за два десятилетия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.