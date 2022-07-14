Инфляция в Германии начала замедляться — Finance.ua

Инфляция в Германии начала замедляться
Потребительские цены в Германии в июне возросли на 8,2% в годовом выражении. В ежемесячном выражении цены снизились на 0,1%.
Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны.
Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.
В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.
Инфляция в стране начала замедляться после принятия в начале июня правительственных мер по борьбе с ростом цен, включающих сокращение налогов на топливо, отмечается в докладе Destatis.
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