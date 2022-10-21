Инфляция в еврозоне вплотную приблизилась к двузначному числу: где самые высокие темпы — Finance.ua

Инфляция в еврозоне вплотную приблизилась к двузначному числу: где самые высокие темпы Сегодня 09:33

В сентябре годовая инфляция в еврозоне составила 9,9% в годовом измерении, в шаге от того, чтобы впервые в истории стать двузначной. Ранее Евростат ожидал, что сентябрьская инфляция достигнет 10%.

Об этом сообщает Евростат

Для сравнения, годовая инфляция в еврозоне составила 9,1% в августе. Годом ранее показатель составлял 3,4%.

Инфляция во всем Евросоюзе, охватывающем данные 27 стран-членов, в сентябре составила 10,9% по сравнению с 10,1% в августе. Годом ранее показатель составлял 3,6%.

При этом среди стран видна существенная разница в темпе роста потребительских цен.

Самые низкие годовые темпы были зафиксированы во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%).

Самые высокие годовые темпы пересекали отметку в 20% и были зафиксированы в Эстонии (24,1%), Литве (22,5%) и Латвии (22,0%).

В сравнении с августом годовая инфляция снизилась в шести странах-членах, осталась стабильной в одной и выросла в двадцати.

В сентябре самый большой вклад в годовую инфляцию в еврозоне внесли цены на энергоносители (+4,19 процентных пункта), за ними следуют продукты питания, алкоголь и табак (+2,47 п.п.), услуги (+1,80 п.п.) и неэнергетические промышленные товары (+1,47 п.п.).

Економічна Правда По материалам:

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