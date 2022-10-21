Инфляция в еврозоне вплотную приблизилась к двузначному числу: где самые высокие темпы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция в еврозоне вплотную приблизилась к двузначному числу: где самые высокие темпы

81
В сентябре годовая инфляция в еврозоне составила 9,9% в годовом измерении, в шаге от того, чтобы впервые в истории стать двузначной. Ранее Евростат ожидал, что сентябрьская инфляция достигнет 10%.
Об этом сообщает Евростат.
Для сравнения, годовая инфляция в еврозоне составила 9,1% в августе. Годом ранее показатель составлял 3,4%.
Инфляция во всем Евросоюзе, охватывающем данные 27 стран-членов, в сентябре составила 10,9% по сравнению с 10,1% в августе. Годом ранее показатель составлял 3,6%.
При этом среди стран видна существенная разница в темпе роста потребительских цен.
Самые низкие годовые темпы были зафиксированы во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%).
Самые высокие годовые темпы пересекали отметку в 20% и были зафиксированы в Эстонии (24,1%), Литве (22,5%) и Латвии (22,0%).
Место для вашей рекламы
В сравнении с августом годовая инфляция снизилась в шести странах-членах, осталась стабильной в одной и выросла в двадцати.
В сентябре самый большой вклад в годовую инфляцию в еврозоне внесли цены на энергоносители (+4,19 процентных пункта), за ними следуют продукты питания, алкоголь и табак (+2,47 п.п.), услуги (+1,80 п.п.) и неэнергетические промышленные товары (+1,47 п.п.).
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.