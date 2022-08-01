Инфляция в еврозоне достигла нового рекорда почти в 9% — Finance.ua
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Инфляция в еврозоне достигла нового рекорда почти в 9%

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Инфляция в еврозоне установила новый исторический максимум в июле и ускорилась до 8,9% по сравнению с годом ранее.
Об этом сообщает Евростат, Bloomberg.
Для сравнения, в июне инфляция в странах еврозоны составила 8,6% в прошлом месяце. В июле рост потребительских цен по-прежнему обусловлен стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания. Июльская цифра превысила ожидания экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировавших рост цен на 8,7%.
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После замедления в июне базовая инфляция, не включающая краткосрочные колебания цен на энергоносители и продукты питания, также достигла рекорда в 4%.
Член совета директоров Европейского центробанка Мартинс Казакс после заседания регулятора в июле призвал к «достаточно значительному» повышению ставки на следующей встрече ЕЦБ в сентябре. Вместе с ЕЦБ с рекордной инфляцией борются и в США, в рамках чего Федрезерв повысил свою ставку на 75 базисных пунктов во второй раз.
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Для укрощения высоких цен в еврозоне правительства 19 стран блока выделили миллиарды евро на поддержку домохозяйств. Тем не менее, Франция и Испания продолжили устанавливать рекорды по инфляции.
Согласно недавнему опросу S&P Global, производители сообщают о резком снижении спроса, а более высокие цены сдерживают активность в сфере услуг. Рынок опасается рецессии в блоке, в том числе на фоне повышения ставок ЕЦБ. JPMorgan и Goldman Sachs — одни из самых крупных банков, прогнозирующих рецессию, а Goldman говорит, что она фактически начнется уже в этом квартале.
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По материалам:
Економічна Правда
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