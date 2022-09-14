Infiniti представила обновленный QX60 (фото) — Finance.ua

Infiniti представила обновленный QX60 (фото) Сегодня 06:39 — Технологии&Авто

Компания Infiniti провела небольшой рестайлинг внедорожника QX60.

После обновления автомобиль обзавелся новой беспроводной подставкой для подзарядки телефонов всех марок, другим бескаркасным зеркалом заднего вида, а также бамперами с другой отделкой. Также клиентам предлагается специальный пакет Infiniti Premium Care с интернированной программой технического обслуживания. Она включает в себя три года бесплатного осмотра машины, а также замену масла и шин. Правда, действует эта программа только в США.

Кроме того, водителю доступна усовершенствованная система полуавтоматического управления ProPilot Assist от Nissan. Как отметили в компании, электроника теперь мягче контролирует тормоза, а вмешательство в руль стало более естественным.

Под капотом — 3,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель V6, развивающий 299 лошадиных сил и 366 Нм крутящего момента. На смену вариатору пришла 9-ступенчатая автоматическая коробка передач компании ZF.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.