Infiniti представила обновленный QX60 (фото) — Finance.ua
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Infiniti представила обновленный QX60 (фото)

Технологии&Авто
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Компания Infiniti провела небольшой рестайлинг внедорожника QX60.
После обновления автомобиль обзавелся новой беспроводной подставкой для подзарядки телефонов всех марок, другим бескаркасным зеркалом заднего вида, а также бамперами с другой отделкой. Также клиентам предлагается специальный пакет Infiniti Premium Care с интернированной программой технического обслуживания. Она включает в себя три года бесплатного осмотра машины, а также замену масла и шин. Правда, действует эта программа только в США.
Кроме того, водителю доступна усовершенствованная система полуавтоматического управления ProPilot Assist от Nissan. Как отметили в компании, электроника теперь мягче контролирует тормоза, а вмешательство в руль стало более естественным.
Под капотом — 3,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель V6, развивающий 299 лошадиных сил и 366 Нм крутящего момента. На смену вариатору пришла 9-ступенчатая автоматическая коробка передач компании ZF.
По материалам:
MMR
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