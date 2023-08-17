Индийская Mahindra представила конкурента Ford Ranger и Toyota Hilux (Фото) — Finance.ua

Индийская Mahindra представила конкурента Ford Ranger и Toyota Hilux (Фото)
Компания Mahindra показала новую версию внедорожника Scorpio N, конкурирующую с Ford Ranger и Toyota Hilux.
Показанный автомобиль спереди похож на Mahindra Scorpio N, но получил новые габаритные огни на решетке радиатора, дневные ходовые огни и уникальный бампер. Пикап может похвастаться заметно более длинной колесной базой и просторным кузовом с двойной кабиной.
Серийная модель будет основана на удлиненной версии шасси Scorpio N. Модель будет укомплектована дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Мощность будет передаваться на все четыре колеса через полноприводную систему с четырьмя режимами движения (нормальный, трава-гравий-снег, грязь-колея, песок).
Сначала автомобиль появится в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии и Ближнем Востоке, а затем будет представлен и на других рынках.
Как сообщалось, Toyota отзовет более 150 тысяч пикапов, которые могут загореться. Речь идет о моделях Tundra и Tundra-Hybrid.
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