Индия закупит крупную партию российских поездов — Finance.ua

Индия закупит крупную партию российских поездов Сегодня 22:38

Подсанкционный в Украине «Трансмашхолдинг» подписал с индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) соглашение о создании совместного предприятия, занимающегося производством и сервисным обслуживанием электропоездов Vande Bharat.

Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию российской компании, индийская сторона будет владеть лишь 25% создаваемого предприятия, в то время как россияне — 75%.

Производство подвижного состава планируют наладить в городе Латуре (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания соглашения.

«Трансмашхолдинг» и RVNL планируют изготовить 120 электропоездов со спальными местами.

Vande Bharat — это индийские электропоезда, курсирующие на относительно недалекие, по индийским меркам, расстояния — в пределах одного дня. Поезда оборудованы сидячими местами, а в дальнейшем планируют внедрить курсирование электропоездов Vande Bharat со спальными местами.

Сейчас «Индийские железные дороги» обслуживают 50 Vande Bharat на 25 маршрутах. Подвижный состав производится в Ченнае на заводе Integral Coach Factory «Индийских железных дорог».

Отметим, что на фоне западных санкций против рф из-за войны последней против Украины, Индия стала одним из крупных рынков, на который страна-агрессор переориентирует свой экспорт. После начала российского вторжения в Украину Индия значительно увеличила импорт российской нефти, которая стала нежелательной для западных стран. Ее доля на индийском рынке увеличилась до рекордного высокого уровня — 23% (до войны этот показатель составлял лишь 2%). Индия стала крупнейшим покупателем нефти из россии после Китая.

Покупая российскую нефть, Индия перерабатывает ее и в виде готовых нефтепродуктов продает в страны ЕС

«Трансмашхолдинг» находится под санкциями в Украине с октября 2016 года. Они были наложены после того, как на «Лугансктепловозе», владельцем которого является ТМХ, начался демонтаж оборудования с последующим вывозом в россию.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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