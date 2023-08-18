Индия ведет переговоры с россией об импорте пшеницы со скидкой, — Reuters — Finance.ua
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Индия ведет переговоры с россией об импорте пшеницы со скидкой, — Reuters

Аграрный рынок
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Индия ведет переговоры с россией об импорте пшеницы со скидкой, — Reuters
Индия ведет переговоры с россией об импорте пшеницы со скидкой, — Reuters
Индия активно обсуждает возможность импорта пшеницы из россии по ценовым условиям, отвечающим мировым рыночным ценам.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что импорт поможет Индии более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, которые разогрели инфляцию до 15-месячного максимума в июле.
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«Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно», — сообщил один из анонимных источников, отвечая на вопрос об импорте пшеницы из россии.
По данным издания, Индия годами не импортировала пшеницу посредством дипломатических соглашений. В последний раз Индия импортировала значительное количество пшеницы в 2017 году, когда частные трейдеры отправили 5,3 миллиона метрических тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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