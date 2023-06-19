Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти, – руководитель Indian Oil — Finance.ua

Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти, – руководитель Indian Oil Сегодня 19:30 — Энергетика

На Россию может приходиться почти треть импорта сырой нефти Индийской государственной компании Indian Oil.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель государственной нефтегазовой компании Индии Винод Кумар рассказал, что в 2021—2022 годах доля российского импорта сырой нефти составила менее 2%. Сейчас же она выросла в 10 раз и составляет примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.

«В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубокий: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. И я ожидаю, что за текущий год, то есть 23/24, цифры вырастут до 30%», — заявил Кумар.

Отмечается, что россия перенаправляет свои энергоносители из западных стран, которые ввели ограничения и санкции на торговлю с москвой, включая ограничение цен на нефть, после ее вторжения в Украину. Большую часть покупают Китай и Индия.

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Напомним, в декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории россии. Страны «Большой семерки» и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго, как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

По данным Reuters, импорт российской нефти Индией вырос до нового рекордного максимума в апреле 2023 года. Они отметили, что Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки. Это составило около двух пятых от общего объема покупок в стране.

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