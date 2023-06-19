Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти, – руководитель Indian Oil — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти, – руководитель Indian Oil

Энергетика
35
На Россию может приходиться почти треть импорта сырой нефти Индийской государственной компании Indian Oil.
Об этом сообщает Reuters.
Руководитель государственной нефтегазовой компании Индии Винод Кумар рассказал, что в 2021—2022 годах доля российского импорта сырой нефти составила менее 2%. Сейчас же она выросла в 10 раз и составляет примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубокий: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. И я ожидаю, что за текущий год, то есть 23/24, цифры вырастут до 30%», — заявил Кумар.
Отмечается, что россия перенаправляет свои энергоносители из западных стран, которые ввели ограничения и санкции на торговлю с москвой, включая ограничение цен на нефть, после ее вторжения в Украину. Большую часть покупают Китай и Индия.
Читайте также
Напомним, в декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории россии. Страны «Большой семерки» и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.
Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго, как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.
По данным Reuters, импорт российской нефти Индией вырос до нового рекордного максимума в апреле 2023 года. Они отметили, что Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки. Это составило около двух пятых от общего объема покупок в стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.