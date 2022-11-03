Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти: оправдываются «моральным долгом» — Finance.ua

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти: оправдываются «моральным долгом» Сегодня 19:32 — Энергетика

В октябре россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию. Страна увеличила импорт российского топлива с начала полномасштабной войны, сообщает The Economic Times

Согласно данным трекера энергетических грузов Vortexa, в октябре россия поставляла в Индию 946 тысяч баррелей нефти в сутки. В общей сложности это составило 22% от всего импорта нефти в Индию. После россии по количеству поставок идут Ирак (20,5%) и Саудовская Аравия (16%).

При этом Индия впервые импортировала больше нефти из россии морем, чем ЕС — объем поставок в Индию был на 34% больше. Кроме того, Индия импортировала из россии около 106 тысяч баррелей мазута в день, что является новым максимумом. Крупнейшим покупателем российской нефти традиционно остался Китай.

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Еще в 2021 году россия поставляла в Индию менее 1% от общего импорта. Рост доли россии на индийском рынке в 2022 году был спровоцирован крупными скидками, сделанными после полномасштабного вторжения в Украину.

«Если бы Индия не покупала или кто-то другой не покупал российскую нефть, и российская нефть ушла бы с рынка, что произошло бы с международными ценами? Индия будет покупать нефть и газ в любом месте, поскольку правительство имеет „моральный долг“ обеспечить свое население энергией», — заявил министр нефти в Индии Хардип Пури.

Он добавил, что в случае эмбарго российской нефти цены могут повыситься до 200 долларов за баррель.

С 5 декабря G7 введет запрет на ограничение всех морских перевозок нефти, цены на которые превышают ценовой потолок, а с 5 февраля — всех нефтепродуктов. Это может ударить по поставкам российской нефти во все страны, ведь в ЕС находится самый большой рынок морских страховок.

«Остается большая неопределенность относительно того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после эмбарго ЕС с 5 декабря, в то же время наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из самых больших ограничений», — заявила аналитик Серена Хуанг.

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Телеканал 24 По материалам:

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