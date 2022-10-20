Индия рассмотрит предложение Запада о ценовом потолке на российскую нефть — Finance.ua
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Индия рассмотрит предложение Запада о ценовом потолке на российскую нефть

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Индия заявила, что рассмотрит предложение западных стран по введению ценового потолка на закупки российской нефти, которое должно вступить в силу с 5 декабря.
Об этом сообщает Reuters.
Группа семерки самых богатых экономик (G7) пытается ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской нефти.
«Я думаю, что Япония имеет исключение для Сахалина, а затем по трубопроводу идет нефть, поэтому у них исключения... нам придется это рассмотреть», — сказал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, отвечая на вопрос, будет ли Индия придерживаться запланированного потолка цен на российскую нефть.
Индия стала вторым по величине нефтяным клиентом россии после Китая, поскольку некоторые западные компании избегали закупок у москвы после ее вторжения в Украину в конце февраля.
За позицией Нью-Дели относительно предельной цены пристально следят по всему миру, поскольку она является проверкой того, насколько эффективен этот план в сдерживании доходов россии от продажи нефти. москва заявила, что не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая согласится на ограничение цен.
План ограничения цен включает для стран G7 отказ в страховании, финансировании, брокерских, навигационных и других услугах нефтяным грузам, стоимость которых превышает границу цен на нефть и нефтепродукты, которая еще не определена.
По материалам:
РБК-Україна
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