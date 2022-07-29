Индия рассчитывает возобновить импорт подсолнечного масла из Украины — Finance.ua

Индия рассчитывает возобновить импорт подсолнечного масла из Украины Сегодня 14:37 — Казна и Политика

Индия, крупнейший в мире импортер пищевых масел, рассчитывает с сентября получать первые партии подсолнечного масла из Украины после пятимесячного перерыва, вызванного вторжением рф и блокадой украинских морпортов, пишет open4business.сom.ua.

Как сообщается на сайте издания Bloomberg со ссылкой на индийского сельхозтрейдера Сандипа Баджорию, в сентябре Индия может получить 50-60 тыс. тонн подсолнечного масла, поскольку Украина намерена открыть некоторые коридоры Черного моря для экспорта сельхозпродукции из портов Одессы и Черноморска.

«Мы начали получать предложения на августовские поставки, но все будет зависеть от наличия судов. У Украины есть достаточные запасы масличных культур для переработки», — цитирует трейдера издание.

По его данным, импорт подсолнечного масла в Индию из Украины прекращен с апреля, поскольку российское вторжение нарушило торговлю страны.

«Решение правительства Индии разрешить беспошлинный импорт 2 миллионов тонн подсолнечного масла ежегодно в этом и следующем финансовом году поддержит спрос. Индия закупила 1,89 млн тонн сырого подсолнечного масла на год, закончившийся октябрем, при этом Украина поставляет около 74%, а Аргентина и россия — около 12%», — уточнило издание в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя министра экономики — торгпреда Украины Тараса Качку, в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) страна экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных стоимостью $22,2 млрд.

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