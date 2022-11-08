Индия продолжит покупать российскую нефть из-за выгоды для страны — Finance.ua

Индия продолжит покупать российскую нефть из-за выгоды для страны Сегодня 20:20

Индия продолжит покупать российскую нефть, поскольку это выгодно для страны, заявил министр иностранных дел Субрамания Джайшанкар после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Reuters

Индия стала крупнейшим покупателем нефти у россии после Китая, поскольку нефтеперерабатывающие заводы скупают со скидкой российскую нефть, которую избегают западные покупатели после вторжения россии в Украину 24 февраля.

Индия, третья по величине импортер нефти в мире и традиционный союзник россии, прямо не осудила вторжение, и во вторник состоялась пятая встреча в этом году между Джайшанкаром и Лавровым.

«Наша основная обязанность — обеспечить индийскому потребителю наилучший возможный доступ на самых выгодных условиях к международным (нефтегазовым) рынкам. В этом отношении мы видели, что отношения между Индией и россией идут на пользу. Поэтому, если это пойдет мне на пользу, я бы продолжил это», — сказал Джайшанкар.

Это заявление было сделано за месяц до того, как Соединенные Штаты и их союзники из «Большой семерки» сделают шаги, чтобы помешать россии извлекать прибыль от нефти путем ограничения цен.

Министр финансов США Джанет Йеллен должна посетить Индию на этой неделе.

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