Индия под влиянием западных санкций снизила закупку российской нефти — Finance.ua
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Индия под влиянием западных санкций снизила закупку российской нефти

Энергетика
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Индия под влиянием западных санкций снизила закупку российской нефти
Индия под влиянием западных санкций снизила закупку российской нефти
Индийские компании начали сокращать закупку российской нефти в преддверии новых санкций западных стран. Местные компании опасаются ограничений, которые возникнут из-за продолжения сотрудничества с Россией, а также отмечают рыночную неопределенность, вызванную санкциями.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на участников рынка.
От российской нефти в пользу альтернативных поставщиков отказался оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries Ltd. Компания, один из лидеров по объемам закупок российской нефти, до сих пор не разместила новые заказы на даты с поставками позже 5 декабря — то есть после введения новых санкций западных стран. Аналогичную выжидательную позицию заняла государственная компания Bharat Petroleum Corp.
Источники издания утверждают, что Reliance опасается возможных санкций из-за тесного сотрудничества с зарубежными банками, которые выполняют западные санкции и следят за тем, чтобы их контрагенты не нарушали введенных ограничений.
«Санкционный механизм создает слишком много неопределенностей. Мы не знаем, каким может быть механизм оплаты и какая предельная цена будет установлена», — заявил источник в одной из государственных компаний.
При этом продолжит закупать российскую нефть и Nayara Energy, причины очевидны: 49% компании принадлежит российской госкомпании «Роснефть», за что против нее уже введены ограничения на международном уровне. С компанией давно не сотрудничают международные банки, а все финансовые операции она производит через местные финансовые организации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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