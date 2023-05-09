Индия откажется от дизельных автомобилей до 2027 года — Finance.ua
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Индия откажется от дизельных автомобилей до 2027 года

Технологии&Авто
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Согласно отчету, подготовленному по заказу министерства нефти, Индия должна запретить транспортные средства в городах с населением более миллиона человек и городах с высоким уровнем загрязнения до 2027 года в рамках перехода страны к зеленой экономике.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.
Согласно отчету, составленному комитетом во главе с бывшим министром нефти Индии Таруном Капуром, рекомендованный запрет касается четырехколесных транспортных средств.
Также предложено к 2035 году отказаться от мотоциклов, скутеров и трехколесных транспортных средств (тук-туков) с двигателями внутреннего сгорания.
По данным правительства, на дизельное топливо и бензин приходилось чуть больше половины общего потребления нефти в Индии в течение прошлого года, который закончился 31 марта. Согласно отчету «Зеленый переход», начиная с 2024 года, все новые регистрационные транспортные средства для доставки по городу должны быть электрическими.
Комиссия выдвинула и другие предложения, включая достижение 25% использования домохозяйствами электроэнергии для приготовления пищи до 2030 года. Это поможет снизить зависимость от импортируемого сжиженного газа и будет способствовать использованию экологически чистого авиационного топлива.
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«Поскольку промышленный и энергетический секторы являются ключевым источником выбросов в Индии, возобновляемая генерация, электрификация отопления и энергоэффективность рассматриваются как ключевые пути к экологическому переходу», — говорится в материале.
В то же время данные отчета свидетельствуют, что страна имеет достаток угля, поэтому, возможно, не удастся полностью прекратить его использование в течение следующих 15−20 лет.
Канада откажется от продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.
По материалам:
Укрінформ
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