Индия ограничила экспорт сахара — Finance.ua

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Индия ограничила экспорт сахара

Сегодня 07:11Мир
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Индия ограничила экспорт сахараИндия ограничила экспорт сахара
Индия после запрета на экспорт пшеницы решила ограничить продажу сахара другим странам.
Правительство Индии утвердило ограничения на уровне 10 млн тонн за сезон. Об этом пишет CNN.
Так, экспортеры должны получать разрешение от власти на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.
Индия является крупнейшим в мире производителем сахара и вторым по величине экспортером после Бразилии.
В текущем маркетинговом году, продолжающемся с октября 2021 года по сентябрь 2022 года, индийские сахарные заводы уже подписали контракты на экспорт около 9 млн тонн. По данным правительства, сезоном ранее страна отгрузила за границу 7 млн ​​тонн, что стало самым высоким показателем за последние годы.
Напомним, что Индия запретила экспорт пшеницы, в том числе из-за ожидаемого сокращения производства в результате сильной жары.
По материалам: Діло
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