Индия объяснила, зачем покупает российскую нефть по скидкам — Finance.ua
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Индия объяснила, зачем покупает российскую нефть по скидкам

Энергетика
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Индия объяснила, зачем покупает российскую нефть по скидкам
Индия объяснила, зачем покупает российскую нефть по скидкам
В правительстве Индии заявили, что импортируют российскую нефть в рамках своей стратегии управления инфляцией и другие страны делают нечто подобное.
Об этом пишет Reuters.
Индия является третьим по величине потребителем и импортером сырой нефти в мире.
Импорт российской нефти в Индию вырос до 12-13% в общем объеме импорта страны. В феврале он составил около 2%.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что премьер-министр страны Нарендра Моди заслуживает похвалы за балансировку торговых и других связей с разными странами.
«Я отдаю должное государственной мудрости премьер-министра, который в глобальном масштабе убедился, что мы сохранили отношения со всеми странами, но все же сумели получить российское топливо, что сегодня делает Япония, что делают некоторые другие страны», — отметила глава Минфина Индии.
Розничные цены в Индии в июле были на 6,71% выше, чем годом ранее. Хотя годовой уровень инфляции снизился за три месяца, он уже седьмой месяц подряд превышает допустимый диапазон центрального банка от 2 до 6%.
Отмечается, что, несмотря на давление Запада, Индия так и не осудила февральское вторжение россии в Украину, призвав к дипломатическому урегулированию кризиса. Годами России была крупнейшим поставщиком оборонной техники в Индию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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