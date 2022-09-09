Индия объяснила, зачем покупает российскую нефть по скидкам — Finance.ua

Индия объяснила, зачем покупает российскую нефть по скидкам Сегодня 21:36 — Энергетика

Индия объяснила, зачем покупает российскую нефть по скидкам

В правительстве Индии заявили, что импортируют российскую нефть в рамках своей стратегии управления инфляцией и другие страны делают нечто подобное.

Об этом пишет Reuters

Индия является третьим по величине потребителем и импортером сырой нефти в мире.

Импорт российской нефти в Индию вырос до 12-13% в общем объеме импорта страны. В феврале он составил около 2%.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что премьер-министр страны Нарендра Моди заслуживает похвалы за балансировку торговых и других связей с разными странами.

«Я отдаю должное государственной мудрости премьер-министра, который в глобальном масштабе убедился, что мы сохранили отношения со всеми странами, но все же сумели получить российское топливо, что сегодня делает Япония, что делают некоторые другие страны», — отметила глава Минфина Индии.

Розничные цены в Индии в июле были на 6,71% выше, чем годом ранее. Хотя годовой уровень инфляции снизился за три месяца, он уже седьмой месяц подряд превышает допустимый диапазон центрального банка от 2 до 6%.

Отмечается, что, несмотря на давление Запада, Индия так и не осудила февральское вторжение россии в Украину, призвав к дипломатическому урегулированию кризиса. Годами России была крупнейшим поставщиком оборонной техники в Индию.

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НВ По материалам:

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