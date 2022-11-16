Индексы на азиатских рынках упали на фоне падения ракеты в Польше — Finance.ua

Индексы на азиатских рынках упали на фоне падения ракеты в Польше Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Акции на азиатских рынках упали, а доллар вырос в среду на фоне взрыва в Польше, который, по словам украинских и польских властей, был вызван ракетой российского производства.

Об этом пишет Reuters.

Беспокойство по поводу потенциального усиления геополитической напряженности вызвало падение на 1% индекса акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI.

Австралийские акции упали на 0,4%, а японский фондовый индекс Nikkei снизился на 0,1%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,1%, а китайский CSI 300 упал на 0,4%.

«Проблемы в секторе недвижимости повлияли на рынки, поскольку в октябре цены на новое жилье в Китае падали самыми быстрыми темпами за последние семь лет, что было вызвано ограничениями, связанными с COVID 19 и общеотраслевыми проблемами», — пишет Reuters.

В начале торгов фьючерсы на общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 потеряли 0,9%, фьючерсы на немецкий индекс DAX снизились на 1%, а фьючерсы на FTSE упали на 0,5%.

Польша, член НАТО, заявила в среду, что российская ракета убила двоих человек на востоке Польши вблизи Украины и вызвала посла россии в Варшаве для объяснений после того, как Москва отрицала свою причастность.

«Это прервало гораздо более конструктивный тон на рынках за последние три-четыре дня», — сказал Двайфор Эванс, глава макростратегии Азиатско-Тихоокеанского региона в State Street Global Markets.

Доллар США вырос на 0,63% по отношению к иене.

Фунт стерлингов потерял 0,32%, в то время как чувствительный к риску австралийский доллар ослаб на 0,34%. Котировки евро не изменились.

Американская нефть подешевела на 0,74% до 86,29 доллара за баррель. Цены на нефть выросли во вторник после новостей о том, что поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были временно приостановлены из-за падения давления.

Золото немного снизилось в цене, спотовая цена на золото составила 1778,17 долларов за унцию.

Економічна Правда По материалам:

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