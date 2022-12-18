Индекс жилья и пропитания: во сколько обойдется жизнь в разных странах мира — Finance.ua

Индекс жилья и пропитания: во сколько обойдется жизнь в разных странах мира
Самая большая в мире база данных о городах и странах Numbeo рассчитала индекс стоимости жизни за границей и составила соответствующий рейтинг. Аналитики приняли во внимание несколько популярных стран и сравнили, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить там комфортно.
Такой рейтинг полезен тем, кто задумывается или основательно планирует переезд за границу. Свежие данные за ноябрь 2022 года помогают понять, насколько дорого жить в той или иной стране. Эксперты оценили стоимость аренды жилья, стоимость продуктов питания в магазинах, а также среднюю стоимость посещения бюджетного ресторана.
Важно. За основу был взят город Нью-Йорк. Именно у него индекс 100 по всем трем показателям. То есть если в какой-то стране индекс составляет 120, значит цены там примерно на 20% выше, чем в Нью-Йорке. Если же индекс составляет 70, то цены — на 30% ниже, чем в Нью-Йорке. Это касается как общего индекса стоимости жизни, так и стоимости жилья, продуктов и ресторанов в отдельности.
Стоимость жизни в разных странах мира
Испания
- Самые дорогие города для жизни — Барселона, Бильбао, Мадрид. Самые дешевые — Виго, Сарагоса, Мурсия.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2279 евро.
- Расходы на одного человека составляют 645 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 21.25
- Индекс продуктов — 45.69
- Индекс ресторанов — 53.96
- Общий индекс — 53.88
Германия
- Самые дорогие города жизни — Мюнхен, Гамбург, Бонн. Самые дешевые — Аахен, Дрезден, Нюрнберг.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2842 евро.
- Расход одинокого человека — 830 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 27.62
- Индекс продуктов — 52.31
- Индекс ресторанов — 60.91
- Общий индекс — 65.58
Франция
- Самые дорогие города для жизни — Париж, Ницца, Леон. Самые дешевые — Марсель, Лилль, Нант.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3090 евро.
- Расходы на одного — 861 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 25.33
- Индекс продуктов — 73.64
- Индекс ресторанов — 71.84
- Общий индекс — 74.13
Португалия
- Самые дорогие города для жизни — Лиссабон, Порту, Кашкайш. Самые дешевые — Авейру, Брага, Лейрия.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1786 евро.
- Расход одинокого человека — 535 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 20.73
- Индекс продуктов — 39.01
- Индекс ресторанов — 40.26
- Общий индекс — 47.94
Италия
- Самые дорогие города для жизни — Милан, Рим, Генуя. Самые дешевые это, кстати, и самые грязные города — Катания, Палермо, Неаполь.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2734 евро.
- Расходы на одного — 777 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 20.55
- Индекс продуктов — 57.95
- Индекс ресторанов — 70.58
- Общий индекс — 66.47
Кипр
- Рейтинг городов от дорогого до дешевого — Ларнака, Лимассол, Никосия, Пафос.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2600 евро.
- Расход одинокого человека — 741 евро в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 22.36
- Индекс продуктов — 49.20
- Индекс ресторанов — 61.15
- Общий индекс — 59.03
Турция
- Самые дорогие города для жизни — Бурса, Стамбул, Измир. Самые дешевые — Адана, Конья, Мерсин.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1270 долларов.
- Расход одного человека — 363 доллара в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 6.63
- Индекс продуктов — 22.64
- Индекс ресторанов — 18.40
- Общий индекс — 28.31
ОАЭ
- Дубай дороже Абу-Даби. А Шарджа дешевле обоих.
- Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3148 долларов.
- Расход одинокого человека — 902 доллара в месяц без аренды.
- Индекс жилья — 43.28
- Индекс продуктов — 46.67
- Индекс ресторанов — 61.53
- Общий индекс — 58.33.
Согласно рейтингу 2022 года, дороже всего жить на Бермудах, где общий индекс стоимости жизни составляет 146.04. Самой бюджетной страной, в свою очередь, является Пакистан с общим индексом 19.92.
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