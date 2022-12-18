Индекс жилья и пропитания: во сколько обойдется жизнь в разных странах мира — Finance.ua

Индекс жилья и пропитания: во сколько обойдется жизнь в разных странах мира Сегодня 12:01 — Личные финансы

Индекс жилья и пропитания: во сколько обойдется жизнь в разных странах мира

Самая большая в мире база данных о городах и странах Numbeo рассчитала индекс стоимости жизни за границей и составила соответствующий рейтинг. Аналитики приняли во внимание несколько популярных стран и сравнили, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить там комфортно.

Такой рейтинг полезен тем, кто задумывается или основательно планирует переезд за границу. Свежие данные за ноябрь 2022 года помогают понять, насколько дорого жить в той или иной стране. Эксперты оценили стоимость аренды жилья, стоимость продуктов питания в магазинах, а также среднюю стоимость посещения бюджетного ресторана.

Важно. За основу был взят город Нью-Йорк. Именно у него индекс 100 по всем трем показателям. То есть если в какой-то стране индекс составляет 120, значит цены там примерно на 20% выше, чем в Нью-Йорке. Если же индекс составляет 70, то цены — на 30% ниже, чем в Нью-Йорке. Это касается как общего индекса стоимости жизни, так и стоимости жилья, продуктов и ресторанов в отдельности.

Стоимость жизни в разных странах мира

Испания

Самые дорогие города для жизни — Барселона, Бильбао, Мадрид. Самые дешевые — Виго, Сарагоса, Мурсия.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2279 евро.

Расходы на одного человека составляют 645 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья — 21.25

Индекс продуктов — 45.69

Индекс ресторанов — 53.96

Общий индекс — 53.88

Германия

Самые дорогие города жизни — Мюнхен, Гамбург, Бонн. Самые дешевые — Аахен, Дрезден, Нюрнберг.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2842 евро.

Расход одинокого человека — 830 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья — 27.62

Индекс продуктов — 52.31

Индекс ресторанов — 60.91

Общий индекс — 65.58

Франция

Самые дорогие города для жизни — Париж, Ницца, Леон. Самые дешевые — Марсель, Лилль, Нант.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3090 евро.

Расходы на одного — 861 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья — 25.33

Индекс продуктов — 73.64

Индекс ресторанов — 71.84

Общий индекс — 74.13

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Португалия

Самые дорогие города для жизни — Лиссабон, Порту, Кашкайш. Самые дешевые — Авейру, Брага, Лейрия.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1786 евро.

Расход одинокого человека — 535 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья — 20.73

Индекс продуктов — 39.01

Индекс ресторанов — 40.26

Общий индекс — 47.94

Италия

Самые дорогие города для жизни — Милан, Рим, Генуя. Самые дешевые это, кстати, и самые грязные города — Катания, Палермо, Неаполь.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2734 евро.

Расходы на одного — 777 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья — 20.55

Индекс продуктов — 57.95

Индекс ресторанов — 70.58

Общий индекс — 66.47

Кипр

Рейтинг городов от дорогого до дешевого — Ларнака, Лимассол, Никосия, Пафос.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 2600 евро.

Расход одинокого человека — 741 евро в месяц без аренды.

Индекс жилья — 22.36

Индекс продуктов — 49.20

Индекс ресторанов — 61.15

Общий индекс — 59.03

Турция

Самые дорогие города для жизни — Бурса, Стамбул, Измир. Самые дешевые — Адана, Конья, Мерсин.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 1270 долларов.

Расход одного человека — 363 доллара в месяц без аренды.

Индекс жилья — 6.63

Индекс продуктов — 22.64

Индекс ресторанов — 18.40

Общий индекс — 28.31

ОАЭ

Дубай дороже Абу-Даби. А Шарджа дешевле обоих.

Средние расходы на семью (без аренды) составляют 3148 долларов.

Расход одинокого человека — 902 доллара в месяц без аренды.

Индекс жилья — 43.28

Индекс продуктов — 46.67

Индекс ресторанов — 61.53

Общий индекс — 58.33.

Согласно рейтингу 2022 года, дороже всего жить на Бермудах, где общий индекс стоимости жизни составляет 146.04. Самой бюджетной страной, в свою очередь, является Пакистан с общим индексом 19.92.

Телеканал новин 24 По материалам:

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