Индекс S&P 500 может рухнуть еще на 20% - глава JPMorgan — Finance.ua

Индекс S&P 500 может рухнуть еще на 20% - глава JPMorgan Сегодня 18:25 — Фондовый рынок

Индекс S&P 500 может рухнуть еще на 20% - глава JPMorgan

Финансовые рынки будут сохранять волатильность в обозримом будущем, при этом американский фондовый индекс S&P 500 может рухнуть еще на 20% на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, полагает главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

Даймон не смог сказать, когда, по его мнению, падение рынка достигнет предела, однако отметил, что столь существенный обвал индекса S&P 500 легко можно себе представить.

«Все действительно зависит от того, будет ли посадка мягкой или жесткой, и, поскольку я не знаю ответа, трудно сказать», — отметил Даймон в интервью CNBC.

«Следующее падение на 20% может быть гораздо более болезненным, чем первое. Повышение ставок еще на 100 базисных пунктов будет более болезненным, чем на первые 100 базисных пунктов, потому что люди к этому не привыкли», — сказал он.

По словам главы JPMorgan, Европа уже находится в состоянии рецессии, и аналогичная ситуация в экономике США наступит в течение «шести-девяти месяцев», при этом экономический спад может варьироваться от «очень умеренного до довольно жесткого».

В конечном итоге все будет зависеть от последствий войны в Украине, добавил он.

Говоря о ситуации в экономике и на рынках, Даймон отметил, что инвесторы и компании должны быть готовы к наихудшему сценарию. По его словам, компании должны незамедлительно начать укреплять баланс.

«Если вам нужны денежные средства, привлекайте их», — сказал он.

Кроме того, Даймон предупредил о возникновении уязвимостей на кредитных рынках и о возможности начала масштабной паники.

«Если составить перечень всех кредитных кризисов... Нельзя предугадать, откуда они берутся, но, я думаю, можно предугадать, что на этот раз это произойдет», — сказал он.

Глава ФРС Джером Пауэлл после сентябрьского заседания регулятора признал, что шансы на «мягкую посадку» (замедление экономики настолько, чтобы ослабить инфляцию, но не вызвать рецессии) будут уменьшаться при сохранении агрессивной денежно-кредитной политики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

fixygen По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.