Индекс продовольственных цен в мире снижается пятый месяц подряд — ФАО Сегодня 06:28 — Личные финансы

Индекс продовольственных цен в мире снижается пятый месяц подряд — ФАО

Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться пятый месяц подряд после рекордного максимума в марте 2022 года.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Снижение продовольственных цен в мире является положительной тенденцией, но все же августовские показатели на — 7,9% выше, чем годом ранее.

Индекс цен на растительные масла снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен на зерновые на 1,4% снизился по сравнению с июлем, но вырос на 11,4% от значения августа 2021 года.

Индекс цен на мясо в августе на 1,5% ниже, чем в июле, что также стало вторым подряд месячным понижением с рекордно высокого уровня, достигнутого в июне 2022 года, но остался на 8,2% выше своего соответствующего значения год назад.

Несмотря на снижение индекса цен второй месяц подряд на молочные продукты, он все один на 23,5% выше, чем год назад.

В августе мировые цены на пшеницу упали на 5,1%, зафиксировав снижение третий месяц. Это обусловлено улучшением перспектив производства, особенно в Канаде и США и рф, а также восстановлением экспорта из портов Черного моря из Украины впервые за более чем пять месяцев.

Тем не менее, мировые цены на пшеницу остались на 10,6% выше своих значений в августе прошлого года.

Стремительный рост базового индикатора мировых цен на продовольствие произошел в марте, достигнув исторического максимума — 12,6%. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пункта, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

В ФАО прогнозируют, что мировое выращивание зерновой продукции снизится на 39,7 млн тонн.

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Економічна Правда По материалам:

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