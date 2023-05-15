Индекс потребительских настроений в апреле 2023 года (инфографика) — Finance.ua

Индекс потребительских настроений в апреле 2023 года (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

Индекс потребительских настроений в апреле 2023 года (инфографика)

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в апреле 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,6 пункта и составил 84,6 п.

Уменьшились Индекс ожидаемых изменений личного материального положения, Индекс ожидаемого развития экономики за год и Индекс ожидаемого развития экономики за пять лет.

В апреле 2023 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 84,6 п., что на 6,6 п. ниже показателя марта.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 52,2, что на 0,8 п. выше уровня этого показателя в марте. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) составил 42,5, что на 1,2 п. ниже показателя в марте;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 2,8 п. и установился на отметке 62 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле уменьшился на 11,5 п. и составляет 106,2 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит следующим образом:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 99,4 п., что на 11 п. ниже уровня этого показателя в марте;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 8,4 п. и составляет 89,3 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 14,9 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 129,9 п.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 п. и составляет 122,7 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,3 п. и составляет 172 п. Ожидания украинцев по курсу гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились 2,5 п. и составляет 128,2 п.

«Индекс текущего положения в апреле и остается стабильным, при этом общий показатель потребительских настроений несколько снизился за счет падения индекса экономических ожиданий. По нашим другим исследованиям мы также наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле. Но опять-таки речь идет об ожидании от будущего, а не оценка состояния на данный момент», — комментируют аналитики Info Sapiens.

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