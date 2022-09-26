Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с начала полномасштабной войны — Finance.ua

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с начала полномасштабной войны Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

В ходе утренних торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 4,69%, до 1991,82. Индекс опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля — начала полномасштабной войны рф против Украины.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом индекс РТС упал на 5,8% и составил 1075,55 пункта.

Среди лидеров снижения:

VK (-7,05%, до 390,2 руб.);

«Полюс» (-6,73%, до 5937,5 руб.);

«Яндекс» (-5,74%, до 1689 руб.);

ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);

«Норникель» (-3,27%, до 13 686 руб.).

Рынок акций падает на фоне псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и новостей о мобилизации в россии.

На прошлой неделе на новостях об объявлении оккупантами «референдумов» о присоединении к рф захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на российских фондовых биржах наблюдался значительный обвал.

Економічна Правда По материалам:

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