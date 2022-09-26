Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с начала полномасштабной войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с начала полномасштабной войны

Фондовый рынок
216
В ходе утренних торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 4,69%, до 1991,82. Индекс опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля — начала полномасштабной войны рф против Украины.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
При этом индекс РТС упал на 5,8% и составил 1075,55 пункта.
Среди лидеров снижения:
  • VK (-7,05%, до 390,2 руб.);
  • «Полюс» (-6,73%, до 5937,5 руб.);
  • «Яндекс» (-5,74%, до 1689 руб.);
  • ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);
  • «Норникель» (-3,27%, до 13 686 руб.).
Рынок акций падает на фоне псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и новостей о мобилизации в россии.
На прошлой неделе на новостях об объявлении оккупантами «референдумов» о присоединении к рф захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на российских фондовых биржах наблюдался значительный обвал.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.