Импорт угля в Украину снизился в 2,7 раза — Гостаможслужба Сегодня 07:43 — Казна и Политика

Импорт угля в Украину снизился в 2,7 раза — Гостаможслужба

В январе-июле Украина снизила импорт каменного угля и антрацита в 2,7 раза и на 7,37 млн тонн до 4,31 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

Уголь импортировали на 1,27 млрд долл., что на 11,5% меньше, чем в январе-июле 2021 г. (1,16 млрд долл.).

В частности, из россии поступил уголь на 420,5 млн дол. (40,92% импорта), из США — на 277,9 млн дол. (27,05%), Австралии — на 100,2 млн дол. (9,76%). Сумма на импорт из других стран составила 228,67 млн дол. (22,26%).

Экспорт по Украине угля за семь месяцев 2022 года составил 450,6 тыс. тонн на 145,9 млн дол.

В частности, в Словакию — на 93,3 млн долл., Польшу— на 34,08 млн долл., Венгрию — на 15,9 млн долл., другие страны — на 2,56 млн долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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