Импорт российской нефти в Германию упал на 99,9% — Finance.ua
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Импорт российской нефти в Германию упал на 99,9%

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После того как второй этап нефтяного эмбарго ЕС вступил в силу, в Германию почти не импортируется российская нефть.
Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.
Так, в январе 2023 г. в Германию поступило лишь 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года — за месяц до нападения россии на Украину — объем импорта все еще составлял 2,8 миллиона тонн.
«Как следствие, импорт нефти из россии практически остановился», — сообщает статистическое ведомство.
«Арифметически он упал на 99,9 процента», — добавили в ведомстве.
Доля россии в общем объеме импорта нефти в Германию упала с 36,5% в январе 2022 года до всего 0,1% в настоящее время.
Напомним, в январе немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.
Линднер отметил, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения россии в Украину в прошлом году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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