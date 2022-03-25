Импорт алкоголя в рф из-за девальвации рубля сократится на 40% — Finance.ua
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Импорт алкоголя в рф из-за девальвации рубля сократится на 40%

Сегодня 07:20Мир
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Импорт алкоголя в рф из-за девальвации рубля сократится на 40%Импорт алкоголя в рф из-за девальвации рубля сократится на 40%
Девальвация рубля и логистические проблемы могут привести к падению импорта алкоголя в рф на 20-40% в годовом измерении.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Такую оценку приводит директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, это сопоставимо с последствиями 2014 года.
Сложности с импортом алкогольных напитков в р нфачались еще до вторжения России в Украину, когда в начале 2022 года из-за накопления грузов на латвийско-российской границе возросли сроки доставки и тарифы.
«В конце февраля — начале марта после падения курса рубля импортеры приостанавливали продажи на несколько дней. В результате цены на импортный алкоголь у поставщиков выросли в диапазоне от 15% до 100%», — говорится в сообщении.
В то же время ряд глобальных компаний, включая Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), приостановили поставки в рф.
А США в рамках санкций против рф ввели запрет на поставку алкоголя в рф, а власти ЕС запретили поставки спиртного дороже €300 за единицу товара.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что импорт закономерно снизился из-за отказа ряда производителей из Франции и Италии поставлять продукцию, сложностей с логистикой и платежами.
Компания ищет новых производителей из Чили, Аргентины, ЮАР, Армении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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