Импорт алкоголя в рф из-за девальвации рубля сократится на 40% — Finance.ua

Импорт алкоголя в рф из-за девальвации рубля сократится на 40%

Сегодня 07:20 — Мир

Импорт алкоголя в рф из-за девальвации рубля сократится на 40%

Девальвация рубля и логистические проблемы могут привести к падению импорта алкоголя в рф на 20-40% в годовом измерении.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Такую оценку приводит директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, это сопоставимо с последствиями 2014 года.

Сложности с импортом алкогольных напитков в р нфачались еще до вторжения России в Украину, когда в начале 2022 года из-за накопления грузов на латвийско-российской границе возросли сроки доставки и тарифы.

«В конце февраля — начале марта после падения курса рубля импортеры приостанавливали продажи на несколько дней. В результате цены на импортный алкоголь у поставщиков выросли в диапазоне от 15% до 100%», — говорится в сообщении.

В то же время ряд глобальных компаний, включая Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), приостановили поставки в рф.

А США в рамках санкций против рф ввели запрет на поставку алкоголя в рф, а власти ЕС запретили поставки спиртного дороже €300 за единицу товара.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что импорт закономерно снизился из-за отказа ряда производителей из Франции и Италии поставлять продукцию, сложностей с логистикой и платежами.

Компания ищет новых производителей из Чили, Аргентины, ЮАР, Армении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.