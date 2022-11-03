ИМК увеличил площадь под озимую пшеницу на 80% до 33 тыс. га — Finance.ua

ИМК увеличил площадь под озимую пшеницу на 80% до 33 тыс. га Сегодня 06:17 — Аграрный рынок

Агрохолдинг «ИМК» (Киев) увеличил площадь под озимую пшеницу на 33% до 33 тыс. га в 2022 году по сравнению с предыдущими годами.

Об этом говорится в сообщении ИМК.

«В этом году озимая пшеница в ИМК была посеяна на площади почти в 33 тысячи гектаров — это на 80% больше традиционной площади под озимыми в компании в предыдущие годы. Война вынудила ИМК пересмотреть структуру посева в 2022 году: площади под кукурузой были уменьшены в пользу пшеницы, поскольку кукуруза требует больших затрат газа и электроэнергии на сушку зерна, также озимой пшеницей осенью 2022 года были засеяны площади, на которых не проводилась весенняя посевная кампания из-за необходимости разминирования и обследования этих площадей на наличие остатков снарядов», — говорится в сообщении.

Операционный директор ИМК Александр Вержиховский отметил, что осенняя посевная кампания в этом году выдалась чрезвычайно сложной.

«Кроме того, что наша компания кардинально увеличила площади под посев пшеницы, да еще и погодные условия второй половины сентября — первой половины октября не позволяли проводить посев. Поэтому, несмотря на ранний старт посева озимых в конце августа, завершать посевную нам пришлось в конце октября. Тем не менее, имеем хорошие ожидания, ведь достаточное количество влаги в почве вместе с умеренно теплой погодой позволяют надеяться на хорошее развитие как ранних, так и поздних посевов озимых под урожай 2023 года», — сказали он.

Как сообщали «Українськi Новини», в январе-июне 2022 года агрохолдинг «ИМК» снизил прибыль в 6,8 раза, или на 66,062 млн долларов, до 11,336 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый доход ИМК в 1 полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшился на 47,5%, или на 40,255 млн долларов, до 44,526 млн долларов.

В 2021 году ИМК увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, или на 47 млн долларов, до 78,71 млн долларов по сравнению с 2020 годом.

При этом доход за указанный период увеличился на 12,6%, или на 20,3 млн. долларов, до 181,693 млн. долларов.

Также в 2021 году компания увеличила показатель EBITDA на 53,6%, или на 38,5 млн. долларов, до 110,348 млн. долларов по сравнению с 2020 годом.

Компания была создана в 2007 году бывшим владельцем корпорации «Клуб Сыра» Александром Петровым.

ИМК возделывает 123 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, выращивая кукурузу, пшеницу, подсолнечник, сою, а также занимается производством молока.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.