Имеет ли право на отпуск призванный на военную службу работник за время такой службы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Имеет ли право на отпуск призванный на военную службу работник за время такой службы

Личные финансы
0
В Гоструда в Днепропетровской области разъяснили, имеет ли право работник, призванный на военную службу в феврале 2022 года, на ежегодный отпуск за время прохождения службы.
На этот счет указали, что работник имеет право на такой отпуск, но не за весь период, а частично.

Работа без опыта и образования: поиски во время войны

Право на такой отпуск сохраняется за период со дня призыва и до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 01.07.2022 г. № 2136-ІХ, то есть по 18.07.2022 включительно.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 19 июля 2022 года вступил в силу закон, обязывающий работодателя выплатить отпускные обязательно до начала отдыха. Уходящий в отпуск сотрудник должен получить выплату в полном объеме еще до начала отдыха. Трудовым или коллективным договором могут быть предусмотрены другие условия выплаты заработной платы в период отпуска. Однако нужно помнить о законах и стараться их соблюдать.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.