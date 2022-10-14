Имеет ли право на отпуск призванный на военную службу работник за время такой службы — Finance.ua

Имеет ли право на отпуск призванный на военную службу работник за время такой службы Сегодня 19:03 — Личные финансы

В Гоструда в Днепропетровской области разъяснили , имеет ли право работник, призванный на военную службу в феврале 2022 года, на ежегодный отпуск за время прохождения службы.

На этот счет указали, что работник имеет право на такой отпуск, но не за весь период, а частично.

Право на такой отпуск сохраняется за период со дня призыва и до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 01.07.2022 г. № 2136-ІХ , то есть по 18.07.2022 включительно.

Справка Finance.ua:

В Украине с 19 июля 2022 года вступил в силу закон, обязывающий работодателя выплатить отпускные обязательно до начала отдыха. Уходящий в отпуск сотрудник должен получить выплату в полном объеме еще до начала отдыха. Трудовым или коллективным договором могут быть предусмотрены другие условия выплаты заработной платы в период отпуска. Однако нужно помнить о законах и стараться их соблюдать.

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