Илону Маску предложили купить госдолг Шри-Ланки вместо Twitter — Finance.ua
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Илону Маску предложили купить госдолг Шри-Ланки вместо Twitter

Сегодня 11:47Фондовый рынок
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Несколько дней назад Илон Маск высказал желание купить социальную сеть Twitter предложив 54,2 доллара за акцию (или около 43 миллиардов долларов в общей сложности).
Пока совет директоров Twitter лишь запланировал тщательно рассмотреть его предложение, но глава крупной индийской компании Snapdeal посоветовал Маску альтернативное вложение столь крупной суммы: Кунал Бахль предложил американскому предпринимателю купить внешний долг Шри-Ланки.
«Заявка Илона Маска на Twitter — 43 миллиарда долларов. Внешний долг Шри-Ланки — 45 миллиардов долларов. Он может купить его и назвать себя Цейлон Маск», — сказал Бахль.
Таким образом Маск мог бы спасти страну от дефолта, а ее жители, вероятно, вздохнули бы с облегчением, так как на данный момент Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году.
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Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует крупный внешний долг Шри-Ланки.
По материалам: internetua.com
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